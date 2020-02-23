У Скалецкой в «Новых Санжарах» те же условия, что и у эвакуированных — журналист

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила пройти обсервацию вместе с эвакуированными из Китая, находится в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в таких же условиях, что и они.

Об этом сообщил в Facebook журналист телеканала "Украина" Александр Махов, который сопровождал спасательную операцию и также находится в обсервации.

"Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю — условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все", — написал он.

По словам Махова, глава Минздрава, находясь в медцентре, уже провела дистанционно занятия для студентов и селекторное совещание, а вечером у нее запланирована встреча с эвакуированными.

Как сообщал Укринформ, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

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Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывали дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.

По материалам: ukrinform.ru