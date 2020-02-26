Кабмин предлагает доплачивать по 500 гривень за более поздний выход на пенсию

Общество
Таисия Слепцова0
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Кабмин предлагает доплачивать по 500 гривень за более поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает установить доплаты отдельным категориям пенсионеров за более поздний выход на пенсию.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров", — написал Гончарук.

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Он добавил, что это решение, в случае одобрения его Верховной Радой, позволит увеличить надбавки таким пенсионерам и установить единый подход к определению их размера.

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По материалам: ukrinform.ru


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