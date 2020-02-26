Мы русские оккупанты, нам нравится убивать – журналист Казанский показал реальное отношение боевиков к Украине

Общество
Родион Власов0
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Стало известно о том, что отдельные боевики «Л/ДНР» думают по поводу войны в Украине и украинцах. Тематический пост опубликовал у себя оккупант Олег Сташкин, который откровенно рассказал о том, что ему и его товарищам просто нравится убивать людей и они не чураются называться оккупантами.

Боевик
Боевик. Фото — 24.UA

Об этой информации сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

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«Типичный участник «гражданской войны» в Украине. Его зовут Олег Сташкин – родом из Воронежа, позывное имя – «Кадет». Что интересно, нет никаких бредовых мыслей о так называемой «борьбе с фашизмом» или «притеснениях русскоговорящих». Он этого даже не стал озвучивать. Он просто честно написал: «Мы русские оккупанты, нам нравится убивать», — написал в самом начале Казанский.

Типичный участник «гражданской войны» в Украине — Олег Сташкин из Воронежа (позывной Кадет).Что характерно — никаких…

Gepostet von Денис Казанский am Dienstag, 25. Februar 2020

Пользователи соцсетей, в свою очередь, были несколько обескуражены такими кровавыми откровениями со стороны оккупанта. Многие из них высказались по этому поводу.

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Напомним, Сурков открыто оскорбил народ Украины: экс-помощник Путина рассказал, какие мозги у украинцев.


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