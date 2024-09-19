Самопровозглашенный лидер белорусов на встрече с Пушилиным цинично заявил о готовности сотрудничать с Украиной тех же началах, что и с «ДНР», информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Соратник кремлевского диктатора рассказал, что он получает намеки со стороны Запада о том, что сотрудничество Минска с так называемой «народной республикой» обидит Киев. Однако у Лукашенко другое мнение на этот счет.

Нелегитимный президент РБ утверждает, что его страна якобы принимает украинских детей на лечение и отдых, однако его обвиняют в воровстве юных граждан соседнего государства. Диктатор предложил Киеву и его союзникам найти хотя бы одного украденного ребенка.

Соратник Путина добавил, что он «работает во имя людей», кроме того, в основе сотрудничества и дружбы Беларуси лежит только мир.

Напомним, что в прошлом месяце Лукашенко обвинил Украину в том, что она использует «польских наемников» в наступлении в приграничном регионе РФ.