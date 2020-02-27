МИД советует воздержаться от поездок в два города в Южной Корее

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо, которые объявлены специальными зонами в связи с распространением коронавируса.

Соответствующую рекомендацию обнародовала пресс-служба МИД.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Республики Корея заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV / Covid-19), Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в города Тэгу и Чхондо. Правительством Республики Корея города Тэгу и Чхондо объявлены зонами "специального надзора", — говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Кореи, в МИД порекомендовали зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке, также проявлять повышенное внимание и бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей.

В пресс-службе проинформировали, что власти Кореи внедрили работу телефонной службы помощи для иностранцев по вопросам коронавируса по общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4, доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которому можно получить консультации и, при необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу.

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Как и граждане Республики Корея, иностранцы, больные коронавирусом, будут лечиться бесплатно и, в случае пребывания на карантине, получат помощь на проживание.

В МИД также дали ссылки, по которым можно получить дополнительную официальную информацию.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Корея: по тел. (+82) 1030 356 910, по электронной почте emb_kr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2801 — летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

По материалам: ukrinform.ru