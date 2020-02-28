<img class="aligncenter" title="Киберполиция разоблачила рекламщиков, связанных с пиратским контентом » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/4268a23a0a492efc3e29204379e5fd1b.jpg» alt=»Киберполиция разоблачила рекламщиков, связанных с пиратским контентом» width=»100%» />

Киберполиция разоблачила рекламные агентства, которые финансировали веб-сайты с пиратским контентом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Рекламные агентства, которые предоставляли услуги по размещению рекламы, в том числе на сайтах онлайн-кинотеартив, своей деятельностью обеспечивали функционирование ресурсов с пиратским контентом", — говорится в сообщении.

Читайте также: Киберполицейский за взятку пытался “отмазать” распространителя порнографии

По данному факту проводится досудебное расследование.

По материалам: ukrinform.ru