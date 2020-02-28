В Украине нет ни одного подтвержденного случая коронавируса

В Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай Covid-19 не зафиксирован", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, результаты тестирования на Covid-19 четырех пациентов из Черновицкой области являются отрицательными (исследование проводилось в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава).

В Минздраве рассказали, что на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек.

Читайте также: От коронавируса в мире уже выздоровели более 43% больных — Минздрав

В частности, на территории Европы зарегистрировано 774 случаев заболевания Covid-19 в 19 странах (Италия — 400, Германия — 21, Франция — 17, Испания — 12, Великобритания — 9, Хорватия — 3, Австрия — 2, Россия — 2, Финляндия — 2, Швеция — 2, Израиль — 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Бельгия, Дания — по одному случаю).

В министерстве отметили, что Центр Общественного здоровья Минздрава при поддержке ВОЗ организовывал двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов относительно реагирования на вспышку Covid-19. В тренинге принимают участие более 70 специалистов из всех регионов Украины.

Как сообщал Укринформ, по данным американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 28 февраля количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире достигло 83 389.

фото: АА

По материалам: ukrinform.ru