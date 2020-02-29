Минздрав закупит лекарства по 14 бюджетным программам

Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» будет осуществлять закупку лекарств по 14 бюджетным программам Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня был подписан приказ Министерства здравоохранения Украины, которым в ГП «Медицинские закупки Украины» (ГП МЗУ) передаются 14 из 38 направлений закупок лекарственных средств и медицинских товаров. Ранее эту функцию осуществляли специализированные организации, которые делали закупки для Минздрава Украины с 2015 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП «Медицинские закупки Украины» будет реализовывать полный цикл закупок, включающий организацию и осуществление тендерных процедур; управление контрактами и оплатами; импорт лекарственных средств и медицинских изделий; организацию их развозки в регионы и в учреждения здравоохранения; мониторинг уровня обеспечения соответствующими товарами и услугами.

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Отныне ГП МЗУ будет проводить закупки препаратов для онкобольных (взрослых и детей), больных гемофилией типа А или В или болезни Виллебранда; лекарств и медизделий для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями медикаментов для лечения больных рассеянным склерозом, для детей, больных детским церебральным параличом, для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей.

Кроме того, ГП МЗУ будет закупать препараты для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях, реактивы для проведения массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных; медикаменты и мелкий лабораторный инвентарь для обеспечения проведения лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий; антирезусный иммуноглобулин для предотвращения гемолитической болезни новорожденных.

Все закупки будут проводиться в системе Prozorro.

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Напомним: государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» создано в октябре 2018 года для реализации следующего этапа реформы государственных закупок и обеспечения организации и проведения процедур закупок и закупок по рамочным соглашениям лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения, услуг в интересах заказчиков.

По материалам: ukrinform.ru