Офис генпрокурора 2 марта начинает аттестацию региональных прокуратур

Офис генпрокурора 2 марта начинает аттестацию 3 тысяч 697 прокуроров региональных прокуратур.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Желание пройти аттестацию и присоединиться к новой прокуратуре изъявило подавляющее большинство работников прокуратур регионального уровня. Поэтому 3697 прокуроров из всех областных центров Украины, АР Крым и военных прокуратур регионов Украины и объединенных сил примут участие в первом этапе аттестации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аттестация прокуроров региональных прокуратур является следующим этапом реформы прокуратуры, которая началась в прошлом году и предусматривает аттестацию всех прокуроров.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов — теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией.

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Первый и второй этапы аттестации все прокуроры пройдут в Киеве со 2 по 5 марта 2020 года, прокуроры из одной прокуратуры будут сдавать тесты в разные дни.

Как объясняют в ОГ, такой график был установлен для оптимизации затрат времени и ресурсов прокуроров на участие в аттестации.

Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится к началу июня.

Во время прохождения первого этапа — теста на знание и умение применять законодательство — участникам аттестации необходимо будет с помощью компьютерной техники ответить на вопросы. Результат каждого кандидата появится на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл — 70), допускаются к следующему этапу аттестации — компьютерному тестированию на общие способности и навыки. Те прокуроры, которые успешно пройдут второй этап аттестации, будут допущены к последнему, третьему этапу — выполнению практического задания и собеседованию с кадровой комиссией.

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Для этого уже были созданы две кадровые комиссии, которые возглавили заместители генерального прокурора Виктор Чумак и Виталий Касько. Планируется создание еще 10 кадровых комиссий. В их состав войдут работники Офиса генерального прокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий.

Прокуроры, которые будут допущены к заключительному этапу аттестации, пройдут проверку на добропорядочность. Она будет включать соответствие расходов и имущества прокурора и членов его семьи, а также близких лиц задекларированным доходам, соответствие поведения прокурора требованиям профессиональной этики. Эти вопросы будут обсуждаться с кандидатом во время собеседования.

Для ее проведения кадровые комиссии имеют право получать любую необходимую для целей аттестации информацию о прокуроре во всех органах прокуратуры, Совета прокуроров Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции, других органов государственной власти, а также использовать публикации в СМИ и обращения граждан в адрес кадровых комиссий.

После принятия кадровой комиссией решения о прохождении или непрохождении прокурорами собеседования результаты аттестации будут обнародованы на официальном веб-сайте Офиса генерального прокурора.

По материалам: ukrinform.ru