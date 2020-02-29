Российского журналиста Пивоварова не впустили в Украину

Пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту Алексею Пивоварову.

Об этом сам Пивоваров написал в Facebook 29 февраля.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", — жалуется главный редактор RTVI и автор репортажа о жизни в "ДНР".

По словам Пивоварова, пограничники в аэропорту вручили ему постановление об отказе в пропуске на территорию Украины, поскольку он не смог "подтвердить причину пребывания в стране".

Как сообщалось, 23 февраля в аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России, работающих в сфере массовой информации. По данным ГПСУ, они прилетели в Украину вести лекции о "копирайтинге и поиске вдохновения". Однако было установлено, что эти россияне ранее незаконно посещали оккупированный Крым. Им отказали в пересечении госграницы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года.

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Кроме того, на прошлой неделе в "Жулянах" завернули еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММников, блоггеров), которые хотели учить украинцев "искусству массовых коммуникаций".

По материалам: ukrinform.ru