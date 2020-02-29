Уже известно, когда консульство Украины в Милане возобновит прием граждан

Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта возобновит прием граждан по предварительной записи.

Об этом сообщили в консульстве.

Граждане, записанные на 25, 27 и 28 февраля, будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.

"Работники консульства позвонят или отправят сообщение каждому из Вас и согласуют день и время приема. Повторно записываться не нужно", — отметили в дипучреждении.

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В генконсульстве призвали придерживаться рекомендаций итальянских санитарных служб для предотвращения распространения коронавируса, а именно:

в помещении не создавать толпу;

соблюдать дистанцию во время общения с посетителями и работниками консульства;

активно пользоваться средствами для дезинфекции рук, по возможности — медицинскими масками и резиновыми перчатками.

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Как ранее сообщало агентство, генеральное консульство Украины в Милане не работает с 25 февраля из-за вспышки коронавируса в Италии.

По материалам: ukrinform.ru