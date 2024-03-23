О том, почему исход войны РФ с Украиной окажет существенное влияние на судьбу всего мира, пишет «НБН», ссылаясь на заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, опубликованное на официальной странице ГУР Минобороны Украины.

По словам Бауэра, текущая война ведется лишь потому, что Путин серьезно опасается чего-то гораздо более мощного, чем любой тип физического оружия на планете, а именно — демократических основ общества.

Кроме того, «ни одна пропаганда не может скрыть правду» касательно того, что навязанная Украине война не позволила российскому тирану достигнуть какой-либо стратегической цели, поскольку «вторая армия мира» понятия не имеет, за что именно ведет боевые действия.

Адмирал добавил, что украинцы прекрасно осознают — борьба идет за сами принципы цивилизации, и стало бы страшной исторической ошибкой дать победить Путину.

Бауэр резюмировал:

Это было бы для всех нас опасно, потому что результат этой войны будет влиять на судьбу всего мира.

Ранее мы писали о том, что британская разведка указывала на причину, из-за которой армия Путина замедлила наступление на Авдеевском направлении.