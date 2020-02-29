Украинскую границу из-за коронавируса закрывать не будут — Пристайко

Украина не рассматривает возможность закрытия границ для недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью телеканала "Украина 24", передает корреспондент Укринформа.

На вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ, чтобы не допустить распространения коронавирус в Украине, Пристайко ответил: "Мы, в принципе, не рассматриваем такой вариант, как и все другие страны мира. Да, действительно, некоторые из них стараются сделать ограничения вокруг определенных регионов, определенных городов, где больше всего есть этих заболеваний. Но закрывать границу мы не планируем".

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В то же время Пристайко отметил, что на границах Украины значительно усилена проверка.

"Вместе с тем, на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками, нашими врачами, и, как вы знаете, на это время нет случаев (коронавирус, ред.) на территориальной Украине", — сказал глава МИД.

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Он добавил, что есть рекомендации ВОЗ по предотвращению коронавируса, которых сейчас достаточно.

Как сообщалось, 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

В общем на обсервации 94 лица, в том числе с экипажем и лицами сопровождения. Вместе с ними в медцентре в изоляции находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По состоянию на 28 февраля в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек. В Украине до сих пор не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирус Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru