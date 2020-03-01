Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с помощью SIM-карты

Мошенник обманом получил от жительницы Тернополя данные, которые позволяют перерегистрировать SIM-карту и, получив доступ к мобильному банкингу, сняли с банковской карты женщины все доступные средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам женщины, к ней позвонил неизвестный и представился представителем одного из телефонных операторов. Сообщил, что на линии ведутся работы, и возможны сбои. Чтобы SIM-карта в ходе работ не заблокировалась, вызывающий абонент попросил назвать три последних номера, куда звонили, и три — откуда.

Через некоторое время SIM-карта женщины перестала работать. Она ничего не заподозрила, поскольку верила, что продолжаются ремонтные работы. Впоследствии она пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована, а "владелец" получил дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты исчезли почти 13 тысяч гривень.

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О мошенничестве женщина сообщила в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что злоумышленник, узнав последние набранные номера и номера звонящего, переоформил на себя SIM-карту потерпевшей. После этого мошенник получил доступ к банковскому мобильному приложению и снял все доступные средства.

Правоохранители разыскивают мошенника и обращаются к жителям города и области не сообщать никакой информации неизвестным по телефону.

В полиции напоминают, что в случае кражи денег со счетов ни банк, ни оператор не обязаны обеспечивать безопасность такого доступа или компенсировать убытки.

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Чтобы обезопасить своих абонентов, операторы советуют свою SIM-карту привязать к паспортным данным. В этом случае во время ее замены абонент должен будет предъявить паспорт.

"Это сделает практически невозможной мошенническую схему с перерегистрацией SIM-карты", — подчеркнули в полиции.

По материалам: ukrinform.ru