На границе за сутки температуру измерили 122 тысячам человек

В течение 1 марта силами Государственной пограничной службы Украины через процедуру температурного скрининга были проверены 122 226 человек.

Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Температурный скрининг: За 1 марта силами Государственной пограничной службы Украины были проверены 122 226 человек. 2 граждан Украины с повышенной температурой 38,2 и 38,3 обнаружены в пункте пропуска "Рава-Русская". Врачи диагностировали у них ОРВИ, признаки коронавируса не обнаружены", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине для предотвращения заноса коронавируса введен температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны.

По состоянию на утро 2 марта количество инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире достигло 89074 тысяч человек, умерли — 3048, выздоровели — 45110 человек.

По материалам: ukrinform.ru