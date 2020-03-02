Телеканал «1+1» снова угодил в скандал: на шоу «Голос страны» оккупированную Абхазию признали отдельной страной

На украинское шоу приехала девушка из Абхазии. Как известно, Абхазия — это часть Грузии, которая сейчас оккупирована Россией. Ни одна цивилизованная страна мира признала Абхазию как отдельное государство… Но вот на «1+1», видимо, свои правила.

Об этом сообщает «НБН«.

Украинский телеканал «1+1» угодил в очередной скандал: на сей раз, во время популярного шоу «Голос страны», там показали ролик об одной из частниц, которая приехала в Украину из Абхазии.

Во время показал ролика, было четка указано, что девушка приехала не из Грузии, а из Абхазии. Также, на видео демонстрируется флаг непризнанной республики. Конечно же, такое не могло остаться без внимания общества.

В частности, журналист Александр Войт задал риторичный вопрос: а что бы сделала Украина, если бы Грузия в каком-то из своих шоу представила участника от «ДНР»?:

«Просто нет слов. «Голос» представляет участницу из «Абхазии» и показывает флаг непризнанной республики… А если бы в Грузии на подобном шоу представили участника из «ДНР»? Как бы реагировала Украина?».

Его коллега Андрей Глухенький также возмущен такой политикой телеканала:

«Интересно, когда уже на этом канале нам начнут показывать участников из «Л/ДНР» и представлять их как людей из отдельной страны?».

Политолог Андрей Смолий отмечает, что на такие действия «1+1» должны отреагировать в Нацсовете по вопросам телевидения:

«На «1+1» признали оккупированную РФ Абхазию. Показали сюжет из непризнанной республики, флаг, в представлении писали, что участница именно их Абхазии. Такими темпами они скоро признают «Л/ДНР». Это скандал… И украинский, и международный. Популярный общенациональный телеканал признает террористическую власть Абхазии. Нацсовет обязан отреагировать на действия «1+1″, ведь они противоречат законам Украины и международному праву».

Напомним, ранее на «1+1» заявили, что украинский язык подходит только для комедий.