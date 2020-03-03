Авакову передали материалы о возможной слежке за чиновниками США в Украине

Народный депутат Украины Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы относительно фактов возможной слежки в Украине за должностными лицами США.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что во время встречи, которая состоялась 3 марта, министр заявил о недопустимости нарушения прав граждан США на территории Украины.

"Арсен Аваков заверил, что МВД будет действовать исключительно в правовом поле, совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украинско-американских отношений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная полиция будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов.

Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.

Ход этого расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел Украины.

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Как сообщал Укринформ, Национальная полиция 16 января открыла уголовные производства после обнародования в СМИ информации относительно возможной незаконной слежки за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Ранее следователями палаты представителей Конгресса США были опубликованы материалы относительно возможной незаконной слежки на территории Украины за Йованович.

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что стал свидетелем по делу о возможной слежке в Украине за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

По материалам: ukrinform.ru