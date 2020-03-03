Украинцы не спешат делать загранпаспорта из-за новых правил въезда в РФ

Новые правила въезда в Российскую Федерацию не привели к увеличению спроса на загранпаспорта по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Отмечается, что постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года № 1056 внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины госграницы с РФ. Данными изменениями предусмотрено, что с 1 марта 2020 года украинцы, которые отправляются в РФ, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"В общей сложности, введение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами)", — подчеркивается в сообщении.

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В то же время в областях, граничащих с РФ, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.

В частности, в течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019 года), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.

"Подразделения Миграционной службы в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу. Кроме того, напоминаем, что оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в Центрах предоставления административных услуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области это 18 ЦПАУ, в Харьковской — 11, в Луганской — 9, в Сумской — 4, Черниговской — 2) ", — отмечается в ГМС.

Как сообщал Укринформ, с 1 марта граждане Украины могут выезжать в РФ только с загранпаспортом.

По материалам: ukrinform.ru