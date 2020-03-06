Власть будет работать над увеличением зарплат врачам — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что власть будет работать над увеличением размера заработной платы врачам.

Об этом он заявил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ставим вопрос министерству, новому министру. Вы знаете, что на "первичке" заработные платы выше, сейчас мы будем все работать, чтобы поднять заработную плату врачам. Мы очень ценим эту профессию, понимаем, что они как наша армия на Донбассе борется за наши жизни, так в гражданской жизни именно врачи борются за наши жизни", — отметил Зеленский.

Как сообщалось, реформа вторичного звена медицинской помощи должна стартовать 1 апреля. В настоящее время более 1,7 тыс. медицинских учреждений подали в НСЗУ свои предложения о предоставлении медицинских услуг по 27 пакетам в рамках программы медицинских гарантий.

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На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru