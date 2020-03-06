Власть будет работать над увеличением зарплат врачам — Зеленский

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Власть будет работать над увеличением зарплат врачам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что власть будет работать над увеличением размера заработной платы врачам.

Об этом он заявил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ставим вопрос министерству, новому министру. Вы знаете, что на "первичке" заработные платы выше, сейчас мы будем все работать, чтобы поднять заработную плату врачам. Мы очень ценим эту профессию, понимаем, что они как наша армия на Донбассе борется за наши жизни, так в гражданской жизни именно врачи борются за наши жизни", — отметил Зеленский.

Читайте также:  В деле экс-депутата Шепелева отвели двух судей

Как сообщалось, реформа вторичного звена медицинской помощи должна стартовать 1 апреля. В настоящее время более 1,7 тыс. медицинских учреждений подали в НСЗУ свои предложения о предоставлении медицинских услуг по 27 пакетам в рамках программы медицинских гарантий.

Читайте также: Работников центра "Новые Санжары" премируют за работу с эвакуированными

На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн.

Читайте также:  Денисова встретилась с женой осужденного в Беларуси украинца Шаройко

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Киеве стартовал международный тренинг под эгидой Интерпола

Таисия Слепцова

16 июля. Памятные даты

Таисия Слепцова

2 августа: народный календарь и астровестник

Таисия Слепцова

Добавить комментарий