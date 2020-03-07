7 марта. Памятные даты

В этот день родился Василий Симиренко — украинский промышленник, изобретатель, инженер-конструктор и технолог в области сахароварения, меценат украинской культуры.

Василий Федорович Симиренко (1835-1915) происходил из известного украинского рода промышленников-сахарозаводчиков. Его отец — Федор Степанович Симиренко был одним из основателей и руководителей фирмы «Братья Яхненко и Симиренко». Сам Василий Федорович был владельцем сахарного завода в селе Сидоровка близ Канева, на которой впервые в Украине начали производить и экспортировали за границу пастилу. Впрочем его интересовал не только сахар: Василий профинансировал строительство первого в Украине парохода с металлическим корпусом, который назвал «Украинец». А еще в течение многих лет материально поддерживал почти все украинские издания — «Киевская Старина», «Научно-литературный вестник», «Украина», первые всеукраинские газеты «Общественное мнение», «Рада». Как писал Евгений Чикаленко, Василий Симиренко был, «выдающимся, самым искренним украинцем среди так называемых «буржуев», который увлекался украинским делом не только до глубины души, но и до глубины своего кармана». На его средства вышел целый ряд книг и изданий «Кобзаря». Он дал 100 тыс. руб. золотом на приобретение во Львове дома для Научного общества им. Т. Шевченко, собрал денежный фонд на развитие Киевского политехнического института, финансировал создание хора Николая Лысенко и его заграничное путешествие. Кроме того, всячески поддерживал украинских литераторов, в частности Михаила Коцюбинского, Лесю Украинку, Павла Чубинского, Михаила Драгоманова и Михаила Грушевского. Когда Василия Федоровича спрашивали, почему он не занимает какие-то общественные должности, он отвечал: «Каждый должен делать то, к чему придатен. Они знают толк в общественных делах, пусть их и делают, а я понимаю как зарабатывать деньги, поєтому и должен зарабатывать их для Украины». Последние годы своей жизни Симиренко жил в Киеве, где и умер в декабре 1915 года и был похоронен на Аскольдовой могиле. Он составил завещание согласно которому все свои средства — до 10 млн рублей, отдал на нужды украинской культуры, а свой дом в Киеве на ул. Десятинной, 9, построенный архитектором Владимиром Николаевым, — Украинскому научному обществу. Сейчас там находится посольство Великобритании. 26 сентября 1995 года на доме установлена мемориальная доска.

События дня:

В этот день 1936 года немецкие вооруженные силы заняли демилитаризованную Рейнскую область, нарушив тем самым Версальский договор и Локарнские соглашения. Это стало прологом к началу Второй мировой войны. Версальский мирный договор был подписан после окончания Первой мировой в июле 1919 года. Согласно этому документу Германия была обязана выплатить странам-победительницам большие репарации, ее армия существенного сокращалась, страна теряла все свои колонии и большую часть спорных с соседними государствами территорий, а немецкое левобережья Рейна и 50-километровая полоса правобережья подлежали демилитаризации. В 1925 году мирная конференция в Локарно утвердила границы европейских государств, определенные в Версальском договоре, и согласилась принять Германию в Лигу наций. В 1930 году из демилитаризованной Рейнской области было выведено последние военные части стран-победительниц. После прихода к власти Гитлера, Германия в 1935 году в одностороннем порядке денонсировала Локарнские соглашения, а 7 марта 1936 года пехотные батальоны немецкой армии и несколько военных самолетов были переброшены в Рейнскую область. Удивительно, но Европа, а Франция и Великобритания в частности, ограничились по этому поводу рядом заявлений. Лига наций, в свою очередь, лишь констатировала факт нарушения Германией Локарнских соглашений. Это и использовал Гитлер. Через два года, в 1938 году, Германия начала возвращения утраченных после Первой мировой территорий — присоединила Австрию, часть Чехословакии, которую, в конце концов, оккупировала полностью, а в сентябре 1939 года напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

Юбилеи дня:

170 лет со дня рождения Томаша Масарика (1850-1937), государственного и политического деятеля Чехо-Словакии, первого Президента независимой Республики Чехо-Словакия (1918-1935), ученого-философа. Заслугой Масарика было создание в межвоенной Чехо-Словакии стабильного и функционирующего демократического строя. Он был для этой страны той же знаковой фигурой, и Маннергейм для Финляндии, или Ататюрк для Турции. На пост главы государства Масарик избирался в 1920, 1927, 1934 годах и как один из самых авторитетных политиков страны способствовал ее социально-политической и экономической консолидации. В декабре 1935 года 85-летний Масарик передал президентские полномочия своему любимому ученику и последователю Эдуарду Бенешу, а 14 сентября 1937 года умер. Созданное им государство продержалось чуть больше года, но заложенный Масариком фундамент оказался настолько мощным, что и сейчас, после десятилетий власти нацистов и коммунистов, Чехия, как одна из самых успешных постсоциалистических стран, занимает достойное место среди европейских государств.

88 лет со дня рождения Владимира Дахно (1932-2006), одного из самых известных украинских художников-аниматоров, автора популярного мультсериала «Как казаки…». Владимир Дахно родился в Запорожье. Окончил факультет архитектуры Киевского инженерно-строительного института. Даже некоторое время успел поработать по специальности. Впоследствии Дахно приглашают на работу в новое творческое объединение мультипликационных фильмов на студии «Киевнаучфильм» (ныне «Укранимафильм»). И в 1960 году он дебютирует как мультипликатор с фильмом «Приключение перца», а первая серия цикла мультфильмов «Как казаки…», где Владимир Дахно выступает в роли режиссера и сценариста, выходит в 1967 году. Как-то художник вспоминал, что не мудрствовал особенно с героями, нарисовав их на манер трех мушкетеров: один вышел круглым и маленьким, второй — худым и высоким, третий — настоящим крепышом. Уже потом ему говорили, что ему удалось точно передать в своих персонажах украинский характер, что, в общем, и сделало их наиболее узнаваемыми персонажами украинской мультипликации. В целом Владимир Дахно создал 23 фильма, девять из которых о приключениях казаков. А еще художник автор первого украинского полнометражного мультфильма — «Энеида», созданного в 1991 году. Интересно, что летом 2016 года было снято продолжение легендарного мультсериала — «Казаки. Футбол», в котором любимые герои снова путешествуют по миру, попадают в разные приключения и, конечно, выходят победителями.

Годовщина смерти:

55 лет со дня смерти Льва Чикаленко (1888-1965), выдающегося украинского археолога, общественного деятеля, доктора философии, действительного члена научного общества им. Т. Шевченко и УВАН. Сын известного украинского общественного, культурного деятеля и мецената Евгения Чикаленко. Ученик Федора Вовка. Принадлежал к Украинской социал-демократической партии. В апреле 1917 года на Всеукраинском национальном конгрессе в Киеве избран в состав Украинской Центральной Рады (был секретарем УЦР, Малой Рады). После поражения освободительной борьбы жил в эмиграции в Польше, Чехословакии, Франции. С 1948 года — в США.

21 год назад ушел из жизни Стэнли Кубрик (1928-1999), американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, одна из ключевых фигур мирового кинематографа 2-й половины ХХ в. Снял фильмы: «Спартак», «Лолита», «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», «2001: Космическая одиссея», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние», «С широко закрытыми глазами». Снимая антитоталитарные фильмы, Кубрик был солидарен с Копполой в том, что режиссер — последний диктатор в нынешнем политкорректном мире. «Один человек пишет роман, один человек создает симфонию. Так что вполне естественно, что один человек делает фильм», — констатировал он, контролируя абсолютно все стадии технологического кинопроцесса: и цвет, и музыку, и спецэффекты. Парадокс в том, что фильмы Кубрика были отмечены 8 «Оскарами» и 14 номинациям, но ни разу — за режиссуру. У Кубрика был довольно тяжелый характер и многие считали его, мягко говоря, странным: он требовал, чтобы письма, адресованные ему, были написаны чернилами определенного цвета, панически боялся путешествий самолетом и в течение 20 лет не дал ни одного интервью. Кроме того, актеры едва выдерживали период съемок у Кубрика: Кирк Дуглас, сыгравший Спартака называл режиссера «холодным подонком», у Малкольма Макдауэлла («Заводной апельсин») после съемок было нервное истощение, а счастливый брак Николь Кидман и Тома Круза распался сразу же после завершения съемок «С широко закрытыми глазами». Впрочем, несмотря на репутацию чудака, Стэнли Кубрик был одним из самых рассудительных персонажей современного кино. «Между человеком и машиной существуют глубокие эмоциональные связи. Красивые механизмы мы воспринимаем сексуально. Запах фотоаппарата Nikon. Ощущение итальянской спортивной машины или прекрасного музыкального центра. Более того, мы сами давно живем в обществе прекрасных биологических механизмов», — сказал он в последнем интервью.

По материалам: ukrinform.ru