Горнякам перечислили 653 миллиона для погашения зарплатных долгов — Шмыгаль

После вмешательства главы государства шахтерам госпредприятий вчера перечислено 653 млн гривен для погашения долгов по зарплате.

Об этом в прямом эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, информирует сегодня Офис Президента.

"Как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, после вмешательства главы государства вчера горнякам уже перечислены первые 653 млн гривень. Во исполнение задачи Президента правительство продолжает работать для полной ликвидации задолженности по выплате зарплат работникам государственных шахт", — говорится в сообщении.

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В ОП отметили, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание правительства на проблему невыплаты зарплаты шахтерам госпредприятий. Эти долги накапливались годами и на сегодняшний день уже составили свыше миллиарда гривень. Зеленский подчеркнул, что первая часть задолженности должна быть погашена уже в марте, напомнили в ОП.

Как сообщал Укринформ, Президент Волдодимир Зеленский в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля 2020 года.

Правительство 4 марта 2020 года направило 654 млн грн на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru