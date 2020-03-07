На борту Grand Princess, где обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев — МИД

По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Калифорнии из-за обнаружения коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

Об этом Громадському радіо сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии граждан Украины среди инфицированных лиц.

В МИДе отметили, что сейчас Grand Princess остается на рейде у берегов Северной Калифорнии.

На борту судна находятся 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

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«Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального исхода, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне. В связи с этим, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщал Укринформ, по информации вице-президента США Майка Пенса, у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США, был обнаружен коронавирус. Всего на лайнере протестировали 46 человек. Из 21 человека с положительным результатом 19 являются членами экипажа корабля и два — пассажиры.

По данным Минздрава Украины, на утро 7 марта в мире было зарегистрировано 102 186 случаев заболевания Covid-19, из них 3 491 закончились смертью, в то же время 57 389 (56,2%) человек выздоровели.

Фото: CNN

По материалам: ukrinform.ru