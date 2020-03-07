На выходные и праздники спасатели дежурят в усиленном режиме

Общество
Таисия Слепцова0
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На выходные и праздники спасатели дежурят в усиленном режиме

На выходные и праздничные дни — с 7 по 9 марта включительно — подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы. Сейчас по всей стране на дежурстве находятся 7 тысяч спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничного и выходных дней, с 7 по 9 марта 2020 года подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в этот период будет проводиться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

В общей сложности, с девяти утра 7 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники ГСЧС.

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Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

По материалам: ukrinform.ru


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