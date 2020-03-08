8 марта. Памятные даты

Сегодня в Украине и мире отмечается Международный женский день.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции призвала все государства объявить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем прав женщин и мира, создавать благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного привлечения к социальному развитию. Это решение было принято после окончания Международного года женщины (1975) и Десятилетия женщин ООН (1976-1985), которые ранее были провозглашены Генеральной Ассамблеей.

История этого Дня берет начало еще с конца XIX века. Хотел бы того кто, или не хотел, но его основы — политические, а основателями его были активные, неравнодушные женщины, которые боролись за свои права и свободы в абсолютно мужском мире. Исторически так случилось, что к началу нового времени, положение женщин было критическим — в подавляющем большинстве стран мира женщины считались ниже мужчин, не в состоянии принимать решения, тем более участвовать в политическом, государственном процессе. Что бы мы ни взяли: образование, медицину, науку, политику — всюду царили мужчины. Первые женщины-врачи, педагоги, ученые, политики, бизневумен — все они были похожи на тех смельчаков, которые, набравшись чрезвычайного мужества и воли, решились вырваться за пределы гендерной сегрегации.

Уже почти полтора века женщины отстаивают свои права, ведут борьбу за равноправие с мужчинами. И даже сегодня это не потеряло своей актуальности. Как отмечают в ООН, Международный женский день — это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играли исключительную роль в истории своих стран и общин.

Тема Международного женского дня 2020 года «Я — поколение равноправия: реализация прав женщин».

События дня:

В этот день в 1946 году, в соборе св. Юра во Львове начался так называемый Львовский униатский церковный собор («Собор греко-католической церкви»), который под давлением коммунистического режима принял решение о ликвидации Брестской церковной унии, разрыву с Ватиканом и объединения с Русской православной церковью. Ликвидация Украинской греко-католической церкви началась по инициативе советских органов госбезопасности и лично Сталина сразу же после смерти митрополита Андрея Шептицкого (1944). Советские средства массовой информации развернули широкую кампанию обвинений церкви в коллаборационизме с немецкими нацистами и поддержке украинского движения Сопротивления. 11 апреля 1945 года отряды войск НКВД окружили собор св. Юра во Львове и арестовали митрополита Иосифа Слепого, епископов Будка и Чарнецкого, а также многих священников. Им было заявлено, что греко-католическая церковь с этого времени ликвидирована. В 1945-1946 гг. все высшее духовенство УГКЦ вместе с чиновниками курии, преподавателями теологии и философии богословских академии и семинарии, монахами (всего около тысячи человек) были арестованы и вывезены на восток. Путем репрессий советская власть пыталась заставить иерархию греко-католической церкви согласиться на объединение с Русской православной церковью. Однако ни один из всех арестованных епископов не согласился на сотрудничество. Поэтому советские спецслужбы и разработали план проведения «Собора Украинской Греко-Католической Церкви». Путем запугиваний, часто и откровенного террора и уничтожения особо неуступчивых священников была сформирована группа участников собора, которая состояла из 216 священнослужителей (в Галиции служило 1270 священников) и 19 мирян. 9 марта 1946 года, несмотря на неканоничность, собор провозгласил отмену Брестской унии 1596 года и «воссоединения» с Русской православной церковью. Между тем советское правительство начало активную ликвидацию приходов и церквей УГКЦ. Тысячи священников были арестованы, приговорены к длительным срокам заключения, или депортированы. Лишь незначительная часть священнослужителей, не выдержав психологического давления, формально перешла в православие. Около 200 священников создали структуру УГКЦ в подполье. Более 40 лет священнослужители и верующие УГКЦ были вынуждены тайно соблюдать обряды и праздники своей церкви, подвергаясь преследованию и репрессиям со стороны органов власти. Только 1 декабря 1989 года деятельность Украинской греко-католической церкви в Украине была легализована.

Юбилеи дня:

259 лет со дня рождения Яна Потоцкого (1761-1815), польского историка, этнографа, географа и писателя. Автор работ, содержащих сведения по истории и географии Украины, и романа «Рукопись, найденная в Сарагосе».

99 лет со дня рождения Инны Антоновны Коломиец (1921-2005), украинского скульптора, заслуженной художницы Украины (1974). Работала в области станковой, монументальной и декоративной скульптуры. Автор керамических барельефов по мотивам поэмы «Энеида» Ивана Котляревского, циклов — «По Италии», «По Японии», «Чернобыль», памятника погибшим в Корюковке Черниговской области.

В этот день родился Леонид Осыка (1940-2001), украинский кинорежиссер и сценарист, один из самых ярких представителей украинского поэтического кино. Поставил фильмы: «Каменный крест», «Захар Беркут», «Тревожный месяц сентябрь», «Этюды о Врубеле», «Гетманские клейноды», «Войдите, страждущие!» и др. Лауреат Государственных премий Украины им. Т. Шевченко и А. Довженко. Родился Леонид Осыка в Киеве. Затем было тяжелое военное детство, когда чуть не умер в Фастове. После окончания войны жизнь началась налаживаться. Вернулся с фронта отец (хотя и тяжело контужен, зато жив!), в семье родилось еще двое детей. Дети устраивали театральные представления, на которые приглашали соседей. Сестра Леонида Осыки вспоминала: «Продавали билеты соседям. Они садились на стулья и внимательно нас слушали. Леня делал декорации и был всегда не по-детски серьезный». Родители думали, что Леонид станет художником, ведь он хорошо рисовал, но он отправился в Одессу, окончил гримерный курс местного театрально-художественного училища, а впоследствии и режиссерский факультет московского ВГИКа. После того вернулся в Киев, начал работать на киностудии Александра Довженко. В 27 лет снял «Каменный крест» — строгую, выдержанную в аскетических черно-белых тонах метафизическую экранизацию двух новелл Василия Стефаника — фильм, который цитируют в киноучебниках многих стран мира. Примечательно, что режиссер за эту киноленту, которую чуть ли не сразу признали шедевром, был отмечен Национальной премией им. Т. Шевченко только через 30 лет! За 28 лет работы в кино Леонид Осыка снял 13 с половиной художественных фильмов. Больше не успел: помешала не только кризис украинского кино, но и тяжелая болезнь, которая на долгие годы приковала его к постели.

Годовщина смерти:

25 лет со дня смерти Ростислава Братуня (1927-1995), украинского поэта, общественного деятеля, одного из основателей Общества Льва — одной из первых независимых общественных организаций в Украине (1987). Выпускник Львовского университета им. И.Франко. Племянник известной украинской актрисы Наталии Ужвий. В 1966-1980 годах возглавлял Львовскую организацию СПУ, был некоторое время главным редактором журнала «Октябрь» («Колокол»). Издал сборники: «Сентябрь», «Песня о свободе», «Рассветы». Значительную часть стихов поэта составляет интимная лирика. Автор либретто оперы «Навстречу солнцу». Ряд стихотворений Братуня положены на музыку композиторами Евгением Козаком, Владимиром Ивасюком («Ватра», «Ноктюрн осеннего города», «Огни Львова», «Первый снег»), Мирославом Скориком. Всего на стихи Ростислава Братуня написано более 200 песен. В свое время на II съезде народных депутатов СССР именно Братунь, отстаивая позиции независимости, сказал Горбачеву: «А Украина будет таки свободной!» (Братунь был первым демократическим депутатом от западного региона Украины). В 1993 году поднял украинский национальный флаг над «Гетманом Сагайдачным» — флагманом Военно-Морских Сил Украины. Одна из улиц Львова названа именем Ростислава Братуня.

По материалам: ukrinform.ru