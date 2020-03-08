Анатомия и судьба: как женщины меняли себя и мужской мир вокруг себя

Это текст вовсе не к 8 марта. Он о том, как быстро меняется мир вокруг нас, а также о том, как трудно идет этот процесс

«Анатомия — это судьба», сказал как-то Зигмунд Фрейд, перефразировав сказанное Наполеоном «География — это судьба». На протяжении многих тысячелетий так оно собственно и было. Трудно поверить, но какие-то 100-150 лет назад почти не было женских профессий, женщины не могли заниматься ни наукой, ни искусством, не говоря уже о политике или бизнесе. Ситуация коренным образом изменилась лишь в начале ХХ века — вместе с крахом империй произошли существенные изменения в обществе, позволившие женщинам выйти из кухонь, спален и салонов в публичную сферу труда и политики. Одним из первых прав, полученных женщинами, было право на образование, затем — избирательное право, поэтому совсем не случайно, что к настоящему времени именно в этой области достигнут наибольший успех, то есть пропорциональный гендерный баланс. Впрочем, до полного равноправия на самом деле еще далеко.

"Я никогда не боялась трупов!" Женщины и образование. Мужчины сопротивлялись…

Жан-Жак Руссо утверждал, что образование женщинам нужно только для того, чтобы нравиться мужчинам. Однако, в середине XIX века, когда начался "образовательный поход" женщин, это сомнительное выражение было опровергнуто. Именно с середины XIX века женщин начали постепенно допускать в высшие учебные заведения Европы и США. Одной из самых либеральных стран в этом вопросе стала Швейцария. В 1860 годах она одной из первых позволила женщинам, в том числе и иностранкам, учиться в ее вузах. Позже к Швейцарии присоединились большинство европейских стран. Молодые женщины из восточноевропейских территорий, в том числе из Российской империи, буквально "ворвались" в довольно консервативный и герметичный мир западноевропейского мужского социума, штурмуя природоведческие и медицинские факультеты местных вузов. Жаждущие знаний, независимые в обхождении и суждениях, а также зачастую бедные, они вызвали сначала удивление, осуждение, потом раздражение, а затем и страх, основой которого было понимание серьезной угрозы конкуренции. В 1896 году на массовые демонстрации вышли французские студенты, в частности в Лионе, протестуя против засилья в клиниках и аудиториях студентов-иностранцев, особенно женщин. В начале ХХ века студенческое протестное движение охватило всю Европу. Старые университетские города, такие как Париж, Йена, Гейдельберг, Берн буквально восстали против присутствия женщин в их учебных заведениях. На девушек рисовали злобные карикатуры, они становились героинями фельетонов. Впрочем, женщины на это не слишком обращали внимания. Герой женского романа Колетт Ивер "Принцессы науки" бросает в лицо своей любимой Терезе: "Я видел, как ты анатомирует, когда начала работать в Шарите. Твои руки нисколько не дрожали, и ты гордо ответила на мой вопрос: "Я никогда не боялась трупов!". Этот роман о женщинах-медиках, который сейчас воспринимается как патетически сентиментальный, в 1907 году получил премию журнала Vie heureuse ("Счастливая жизнь"). Премия тоже довольно интересная: основанная в 1904 году французскими женщинами в противовес сугубо "мужской" Гонкуровской премии, сегодня она известна как достаточно респектабельная Prix Femina.

Что касается Украины, то в 1861 году факультетские советы университета Святого Владимира в Киеве и Харьковского университета позволили женщинам посещать лекции и получать ученые степени с соответствующими правами дальнейшей научной и преподавательской деятельности. Но принятие в 1863 году Университетского устава запретило женщинам свободное посещение лекций. С наступлением реакции высшее образование на родине становилось снова недоступным, поэтому женщины вынуждены были ехать за границу. В 1872 году 54 из 63 женщин-студенток университета Цюриха были уроженками Российской империи; в следующем 1873 году это соотношение составляло уже, соответственно, 100 из 114, при общем количестве 439 студентов. В конце 80-х годов XIX века не менее трети всех студенток в вузах Швейцарии составляли женщины, рожденные в Украине, в частности из Приднепровья; правда, подавляющее большинство происходило из еврейских семей. Диплом врача был своеобразным счастливым билетом, который хоть и не гарантировал, но давал шанс — дипломированный врач мог практиковать за полосой оседлости.



София Окуневская-Морачевская и Вера Гедройц

Одной из наиболее ярких личностей, выпускницей медицинского факультета Лозаннского университета была Вера Гедройц — первая женщина-хирург, доктор медицины, чья судьба в дальнейшем была тесно связана с Украиной. Можно также вспомнить и Софию Окуневскую-Морачевскую — первую украинку из Галичины, которая получила университетское медицинское образование и стала первым врачом в Австро-Венгрии. Стоит заметить, что юридическое право на высшее образование в Галичине женщины получили только в 1894 году, позже, чем в Российской империи.

«Мы — украинские партизаны… не надо нам баб». Женщины и война

Обычно война на протяжении тысячелетий оставалась чисто мужским делом, а женщины относились, скорее, к категории трофеев. Из истории известно, что были персидские женщины-воины, в том числе женщина-полководец Пантея Артешбод — которая командовала элитными персидскими военными времен царя Кира Великого. Именно персидские женщины-воины служили прообразом в фэнтези-саге «Игра престолов». В новейшей истории женщины взяли в руки оружие во время Первой мировой войны. В частности, украинские женщины стали воинами Легиона сечевых стрельцов, воевавшего в составе армии Австро-Венгрии. На сегодня установлены имена 34 украинских женщин, которые находились на фронте и воевали наравне с мужчинами.



Анна Дмитерко, Олена Степанив, София Галечко

Самые известные из них — Анна Дмитерко, Олена Степанив, София Галечко. Две последние 19 ноября 1914 года были первыми украинками, награжденными медалью за храбрость. О женском опыте пребывания на фронтах Первой мировой войны можно прочитать в воспоминаниях Олены Степанив «Записки старшего десятника». Участие женщин во время Первой мировой войны вызвало в обществе неоднозначную реакцию, в основном критическую.

Во время Второй мировой войны украинские женщины тоже воевали. Одни — в рядах советской армии, другие — в УПА. И снова им пришлось сталкиваться с разным, порой дискриминационным отношением со стороны мужчин. «Мы — украинские партизаны… не надо нам баб», — любил петь командир куреня «Лемковщина» Василь Мизерный («Рен»). Украинский ученый-историк Марта Гавришко в исследовании «Женщины в национальном подполье: вклад и потери» пишет, что "осенью 1944 года он изгнал из своего военного лагеря на Буковом Берде в Западных Карпатах (где было около 2 тыс. человек) почти полсотни женщин, оставив несколько санитарок старшего возраста… Предубеждения в отношении женщин были характерны для многих подпольщиков. По словам спецсвязной Романа Шухевича Ирины Козак, женщинам в подполье было гораздо тяжелее мужчин добиться признания. Продвижению женщин по иерархической лестнице в ОУН и УПА препятствовали распространенные стереотипы о назначении, роль, возможности женщин, характерные для патриархального общества".

Сейчас украинские женщины снова были вынуждены взять в руки оружие; к этому их вынудила российско-украинская война. И снова женщины переживают тот же опыт, что и их сестры 100, 75 лет назад. «…А вообще в армии нас никто не ждал, и на войне тем более. И до сих пор, в принципе, не очень ждут на боевых специальностях. Сначала и комбату говорили: «Да зачем оно надо? Бабам на войне не место, ничего им здесь делать… », — говорит снайпер Юлия Матвиенко, одна из героинь публицистической книги Евгении Подобной «Девушки срезают волосы» (к слову, лауреата нынешней Шевченковской премии в номинации «Публицистика»). Командир по работе с личным составом Оксана Якубова замечает: "Комбриг сказал: "Тебе что, адреналина не хватает? Или личные проблемы порешать приехала? Приключений ищешь?.. Ребята не сразу меня приняли как командира, многие не понимали, как это — женщина командует… Пришлось снова завоевывать авторитет и уважение бойцов". Примечательно, что подавляющее большинство героинь книги Евгении Подобной сталкивались со стереотипным представлениям о женщине на войне, а также с предвзятым к себе отношением: "Меня многие осуждают за это — что я, мол, бросила ребенка и уехала на фронт… Иногда говорят : "Вот убили бы тебя, кому твой ребенок нужен?.." (Ирина Гаркавенко "Марго"). Поэтому на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, к сожалению, история женщин на войне не заканчивается…

Дюжина яиц и заработная плата. Женщины и деньги

«Женщина получает зарплату слишком высокую, чтобы умереть, но слишком низкую, чтобы жить», — отметил основатель немецких социал-демократов Август Бебель в бестселлере "Женщина и социализм", которая увидела свет в 1878 году. Именно Бебель впервые обратил внимание на то, что подавление женщины имеет двойную природу — не только социальную, но и экономическую.

С тех пор произошли существенные изменения, женщины зарабатывают почти наравне с мужчинами, но экономическое неравенство между ними остается актуальной проблемой. Факт: зарплата мужчин во всем мире существенно превышает зарплату женщин. В Украине разница между зарплатой мужчин и женщин — до 25% в пользу мужчин. В Британии — 9,4%, во Франции — 14,3%. Во многих странах Европы и в США есть даже День равных зарплат мужчин и женщин. Он отмечается после нового года, на столько дней позже, насколько дольше нужно работать женщине, чтобы получать такую ​​же зарплату, которую получают мужчины. Шерил Сандберг — американская предпринимательница (в то время вице-президент по глобальным онлайн-продажам и операциям в Google) в книге "Включайся!" (2013) приводит весьма красноречивый пример: "В 1970 году на каждый доллар заработка мужчин приходилось 59 центов, выплачиваемых их коллегам-женщинам. К 2010 году женщины… увеличили этот показатель до 77 центов. Во Всемирный день оплаты труда 2011 года активистка Марло Томас грустно пошутила: "Сорок лет — и восемнадцать центов. Дюжина яиц за это время подорожала в десять раз больше". По прогнозам, зарплаты мужчин и женщин сравняются примерно в 2186 году.

В 155 государствах существует как минимум один закон, который наделяет мужчин большими экономическими правами, чем женщин. В 67 развивающихся странах около 20% мужчин выступают против того, чтобы женщины ходили на высокооплачиваемую работу. Единственное что утешает — женщин стало и продолжает становится больше среди самых богатых людей планеты. Женщины составляют 11% рейтинга самых богатых людей мира. Правда, большинство из них получили свое состояние по наследству. Кроме того, Forbes составляет и другой список, состоящий исключительно из тех женщин, которые заработали свои миллионы «с нуля». Средний возраст миллионерш — 46 лет и больше всего в нем китаянок. В Украине тоже есть свои женщины миллионерши. Свое состояние они заработали преимущественно на торговле алкоголем, стройматериалами и в фармацевтической отрасли.

Женщины и власть

«На протяжении всей известной нам истории западной цивилизации мы видим радикальное отлучение женщин от власти — реальное, культурное и символическое», — пишет в своей книге «Женщины и власть. Манифест» британка Мэри Бирд — известная ученая, антиковед, профессор Кембриджского университета. Она делает беглый экскурс в историю, начиная со времен античности и заканчивая нынешним днем, пытаясь понять истоки и природу сексизма в политике. Примеры, приведенные в книге — очень яркие и выразительные. Приказ женщине «закрыть рот» увековечил в своей бессмертной «Одиссее» Гомер почти 3000 лет назад. Уже в первой песне, в сцене, когда Пенелопа просит певца, выступающего перед толпой претендентов на ее руку и сердце, спеть что-то веселее, вмешивается Телемах — сын Пенелопы и Одиссея. Он приказывает матери возвращаться в свою комнату и заняться своими делами — пряжей, ткачеством… «Говорить же — не женское дело, а дело мужа, больше всего — мое, у себя я сам повелитель», — резюмирует еще совсем юный Телемах. С тех пор механизмы, заставляющие женщину молчать, крепко вмонтировались в западную культуру. Один из ярких примеров западного сексизма в области политики новейшего времени — противостояние между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года в США. Сторонники Трампа, после победы последнего изображали его в роли Персея, обезглавившего Медузу-Клинтон, используя известный античный сюжет, а также знаменитую скульптуру Бенвенуто Челлини… В начале ХХ века женщины еще не имели права голосовать на выборах. Всем известна метафора «стеклянного потолка» — чем выше поднимаешься по социальной лестнице, тем меньше женских лиц.



Маргарет Тэтчер и Индира Ганди

Женщины на высоких руководящих должностях в силовых ведомствах вызвали определенное раздражение, а то и откровенно агрессивное неприятие со стороны подчиненных-мужчин. Чтобы удержаться у власти женщинам приходится играть по мужским правилам и мужские роли.

Были ли примеры злодеяний женщин во власти всемирного масштаба? Пока нет. Единичные случаи — да, но женщины-Гитлера или Сталина история пока не знает. Возможно, не было удобного случая? Хотя, некоторые можно все же увидеть. Один из последних примеров — Биляна Плавшич — единственная женщина, осужденная в начале 2000 годов Гаагским трибуналом за преступления против человечности в бывшей Югославии. Однако Миру Маркович — жену Слободана Милошевича — никто не судил, но известно, что она имела колоссальное влияние на своего мужа. Именно она «сделала» из Милошевича, которому пророчили должность начальника железнодорожной станции, политика, о котором говорил весь мир. Ее за глаза называли «леди Макбет», она была единственной женщиной в Сербии, которую больше всего боялись. Но порождение политических монстров — хоть мужчин, хоть женщин, зависит в большей степени от нас. Общество, которое не участвует в государственных делах, не принимает никаких важных решений, которое крайне инертно и мечтает о вожде или вождессе, и непременно «сильной рукой», об «отце» или «матери» нации — ментально живет еще в позапрошлом веке .

Трансгендер против Берегини

Завершим загадкой: "Реанимационному хирургу нужно прооперировать юношу, тяжело раненного в автомобильной аварии, в которой только что погиб его отец. Но хирург, едва увидев парня, отказывается оперировать, говоря: "Я не могу оперировать. Это мой сын». Как такое возможно? Именно эту загадку в качестве яркого примера укоренения в нашем сознании стереотипных гендерных понятий, любит приводить американская ученая и феминистка Нэнси Фрейзер, поскольку хирург — женщина. И хотя сейчас это не такая уж и редкость, но, говоря слово "хирург", мы сразу все еще представляем мужчину. Кстати, на сегодня 70% всех работников медицинской отрасли мира составляют женщины, но несмотря на это, их критически мало на высоких руководящих должностях, а также в таких направлениях как хирургия. Впрочем, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Эмансипация парадоксальным образом порождает новые проблемы, в частности, соответствие женщины жестким требованиям общества по самореализации и идеальному тайм-менеджменту, а также соответствию новейшим стандартам привлекательности. Примечательно, что по социологическим исследованиям, продажи косметики в мире из года в год неуклонно растут, так же, как растут доходы индустрии красоты. Сейчас женщина не считается "слабой вариацией человека". Медленно уходит в прошлое и парадигма о рамках гендерных ролей мужчины-добытчика и женщины — хранительницы очага, воспетой и поэтизированной мифической Берегини. Привычными становятся не только женщины-политики, женщины военные, но и суррогатное материнство, смена пола, клонирование. Хотим мы того или не хотим, не так уж далеки времена, когда сменить пол станет почти так же легко, как прическу или тату. Все будет зависеть только от желания. Поэтому анатомия медленно перестает быть судьбой.

Светлана Шевцова, Киев

По материалам: ukrinform.ru