О том, что Вашингтон не намерен «прикрывать небо» над Украиной от воздушных атак РФ, поскольку не желает вступать в прямую войну с государством-террористом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Миллера, США не смогут взять Украину под защиту своих сил и средств ПВО, так как не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, и не хотят «Третьей мировой войны».

Кроме того, спикер Госдепа прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского касательно потенциального оказания союзниками такой же поддержки Украине, как и Израилю, отметив — он «полностью понимает» украинского лидера, однако Вашингтон сформировал «совершенно разные отношения» с Иерусалимом.

В частности, прямая речь Миллера:

Израиль — великий союзник США, не входящий в НАТО. Украина находится в другом положении, поскольку мы не имели с ней такого соглашения до непосредственных месяцев, предшествовавших этому [атаке Ирана на Израиль].

Ранее мы писали о том, что Небензя в Совбезе ООН пытался оправдать массированный удар Ирана по Израилю.