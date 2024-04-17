В интервью победительнице конкурса «Мисс Украина Вселенная-2023» Ангелине Усановой нутрициолог отметила, что употребление кофе перед приемом пищи – личный выбор каждого, нельзя сказать, что это полезно или нет, информирует «НБН».

По словам врача, в этом вопросе все индивидуально, поэтому каждый должен ориентироваться на свое самочувствие после употребления кофе на голодный желудок.

Украинская объяснила, что при неприятных ощущениях, связанных с работой ЖКТ, например, вздутии, изжоге, или заболеваниях желудочно-кишечного тракта этот напиток может раздражать стенки желудка. В этом случае лучше выпить кофе после приема пищи.

Эксперт отметила, что, если употребление напитка на голодный желудок не вызывает неприятные симптомы, кофе без молока, сливок и сахара может стимулировать перистальтику желудка и выработку желчи. Это будет полезно людям, которые страдают от запоров.

Ранее диетолог рассказала, как правильно заваривать кофе и когда его пить, чтобы получить пользу для организма.