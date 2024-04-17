Глава Министерства обороны США Ллойд Остин раскритиковал украинские удары по НПЗ на территории страны-агрессора. Ступак объяснил позицию Пентагона в этом вопросе, пишет «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, у российских предприятий по переработке «черного золота» есть широкий спектр нефтепродуктов – мазут, бензин, солярка, керосин, авиационное топливо и т.д. Существует версия, что эти нефтепродукты из РФ доставляют в порты Греции, где их смешивают с аналогичными европейскими нефтепродуктами. Часть такого «коктейля» отправляют в США на объекты Минобороны.

Ступак отметил, что Вашингтон действительно переживает, что украинские атаки дронов на российские НПЗ приведут к росту мировых цен на «черное золото». Однако эксперт не видит повода для беспокойства, так как объемы сырой нефти продолжают поступать на рынок, кроме того, баланс спроса и предложения на топливо остается неизменным.

Ранее в МИД Украины назвали условие для рассмотрения отказа от ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в РФ.