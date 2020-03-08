Приложение «Дія» скачали уже более 1,7 миллиона пользователей — Федоров

Мобильное приложение "Дія" скачали уже более 1,7 миллиона пользователей, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", — рассказал он.

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По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель — предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", — написал он.

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Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

Как сообщал Укринформ, 6 февраля Президент и Премьер презентовали приложение государственных онлайн-услуг "Дія". Приложение должно стать простым и понятным единственным сервисом для получения услуг государства. Цель правительства — в течение трех лет оцифровать все государственные услуги, а 50 основных услуг — уже в 2020 году.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, которые подали заявки. Первый релиз приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС).

Приложение можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит по технологии BankID.

"Дія" будет работать как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru