Сегодня — Международный женский день

В Украине и мире 8 марта отмечается Международный женский день.

Об этом сообщает Укринформ.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции призвала все государства объявить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем прав женщин и мира, создавать благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного привлечения к социальному развитию. Это решение было принято после окончания Международного года женщины (1975) и Десятилетия женщин ООН (1976-1985), которые ранее были провозглашены Генеральной Ассамблеей.

История этого Дня берет начало еще с конца XIX века. Хотел бы того кто, или не хотел, но его основы — политические, а основателями его были активные, неравнодушные женщины, которые боролись за свои права и свободы в абсолютно мужском мире. Исторически так случилось, что к началу нового времени, положение женщин было критическим — в подавляющем большинстве стран мира женщины считались ниже мужчин, не в состоянии принимать решения, тем более участвовать в политическом, государственном процессе. Что бы мы ни взяли: образование, медицину, науку, политику — всюду царили мужчины. Первые женщины-врачи, педагоги, ученые, политики, бизневумен — все они были похожи на тех смельчаков, которые, набравшись чрезвычайного мужества и воли, решились вырваться за пределы гендерной сегрегации.

Уже почти полтора века женщины отстаивают свои права, ведут борьбу за равноправие с мужчинами. И даже сегодня это не потеряло своей актуальности.

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Как отмечают в ООН, Международный женский день — это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играли исключительную роль в истории своих стран и общин.

Тема Международного женского дня 2020 года «Я — поколение равноправия: реализация прав женщин».

По материалам: ukrinform.ru