Венедиктова судится с «Украинской правдой» и центром противодействия коррупции

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск в суд против Центра противодействия коррупции и «Украинской правды» за статью, в которой говорится о влиянии ее мужа на кадровую политику ГБР.

Об этом она написала на странице в Facebook, прикрепив документ с иском к Печерского районного суда Киева.

Речь идет о статье под названием «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке», опубликованную на УП 28 января 2020 года.

В иске и.о. директора ГБР заявила, что статья на УП содержит факты, не соответствующие действительности. В частности, она настаивает, что ее муж Денис Колесник не влияет на кадровую политику Госбюро, а Руслан Бирюков не был назначен ее советником благодаря Колеснику.

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Венедиктова требует компенсацию в 150 тысяч гривен у ответчиков: «Украинской правды», журналистки Елены Притулы и общественной организации «Центр противодействия коррупции».

"Называю социальную цель: показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство — это базовые принципы", — написала она.

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Председатель ЦПК Виталий Шабунин уже прокомментировал эту информацию.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 27 декабря 2019 года назначил Венедиктову временным исполняющим обязанности директора ГБР вместо Романа Трубы.

По материалам: ukrinform.ru