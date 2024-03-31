О том, что подобное заявление якобы прозвучало от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в интервью для издания Politico, однако на самом деле это не так, пишет «НБН», ссылаясь на опровержение, обнародованное в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций (ЦСК).

Как стало известно в процессе «расследования», никаких вышеописанных утверждений от главы Офиса президента Украины (ОПУ) на сайте Politico не выявлено. Кроме того, на указанную дезинформацию уже отреагировала старший советник главы ОПУ Дарья Заривная, подчеркнув, что такие «вброшенные» предупреждения, вроде бы с «цитатой» руководителя Офиса Андрея Ермака в издании Politico — фейк, то есть вся эта история является целиком и полностью вымышленной.

Заривная акцентировала:

Никаких таких комментариев Андрей Ермак не давал. Всегда проверяйте информацию!

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