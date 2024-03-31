О том, что не только в ситуации, когда площадь квартиры составляет менее 60 кв.м., а дома — менее 120 кв.м., граждане могут отказаться от выплаты налога на недвижимость, пишет «НБН», ссылаясь на «Налоговый кодекс Украины», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Помимо вышеописанных вариантов, не оплачивать «излишние квадратные метры» позволяется физлицам, имеющим объекты жилой недвижимости на:

территориях, где идут/шли активные боевые действия;

территориях, находящихся в оккупации/недавно освобожденных от армии Путина;

территория, непригодных для проживания из-за войны.

Во всех прочих случаях, гражданам необходимо до 1 сентября внести налог, так как при просрочке оплаты в 30 дней, сумма сбора автоматически увеличится на 10 процентов, а при более продолжительной задержке — на 20 процентов.

Ранее мы писали о том, что в Украине обновили правила для «налоговых должников».