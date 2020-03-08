Зеленский заявил, что идея отправить Скалецкую на обсервацию принадлежала ему

Общество
Таисия Слепцова0

Зеленский заявил, что идея отправить Скалецкую на обсервацию принадлежала ему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея отправить министра здравоохранения Звездную Скалецьку на обсервацию в Новые Санжары принадлежала ему.

Об этом Глава государства заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американском медиа Bloomberg, сообщает BBC.

"Это был ее выбор, но предложил это я", — рассказал Президент о том, как министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

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Правда, как отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

Как сообщал Укринформ, 5 марта, истек 14-дневный срок пребывания в обсервации для эвакуированных из китайского Уханя. Под наблюдением врачей в "Новых Санжарах" находились 45 украинцев и 27 иностранных граждан из Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории, Панамы, а также экипаж самолета, который доставил их в Украину, сопровождающий персонал и журналисты. Кроме того, под лозунгом "Не бойся" в карантин присоединилась тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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По материалам: ukrinform.ru


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