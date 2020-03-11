Донбасс будет опасен еще не менее 50 лет: мировые эксперты о катастрофическом рекорде

Общество
Родион Власов0
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Согласно экспертизе ООН, Донбасс опередил Ирак, Ливан, Конго, Афганистан, Сирию и Вьетнам по общей сумме заминированных территорий и уже второй год удерживает статус самого заминированного региона во всем мире.

Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе. Фото — 24tv.ua

Об этом печальном рекорде сообщает издание «Информатор», передает «НБН».

Мировые эксперты совместно с украинскими силами установили, что даже если военные действия прекратятся немедленно, Украине понадобится примерно 50 лет для очистки Донбасса от взрывоопасных мин.

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Участник группы разминирования Сергей Аубакиров не понаслышке знаком с этой проблемой, он сообщает следующее: «Наша работа останавливается лишь тогда, когда стемнеет или же выпадают сильные осадки. Почему так? Дело в том, что кроме показателей оборудования нам желательно также иметь зрительный и физический доступ к минам. Эта работа повторяется день за днем, они словно бесконечны. Сложно представить, сколько так еще будет продолжаться».

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Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский представил нового министра обороны Украины: президент назвал приоритеты в работе этого человека.


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