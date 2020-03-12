Емец хочет дополнить медреформу государственным страхованием

Реформа системы здравоохранения продолжается и будет дополнена направлением на создание в Украине государственной страховой медицины.

Об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил на Форуме «Прогресс реформы первичного звена и координация со специализированной медицинской помощью в 2020. Вакцинация как показатель качества на первичке. Роль первички в ответе на Covid-19», сообщает в Фейсбук министерство здравоохранения.

"Мы ни в коем случае не собираемся останавливать медицинскую реформу, она продолжается. Сегодня мы готовим модель, которая дополнит направление реформы созданием в Украине государственной страховой медицины. То есть украинцы впервые получат государственное медицинское страхование, которое обеспечит не только доступность к любому медицинскому учреждению, но и предоставление помощи лучших признанных специалистов", — заявил Илья Емец.

По словам министра, реформа системы здравоохранения, кроме модели государственного медицинского страхования, предусматривает также объединение лучших профессионалов в Коллегию врачей, а также уменьшение бюрократического аппарата системы здравоохранения.

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"Эволюционный путь реформы здравоохранения должен объединить пациента и медика. Внедряя изменения мы должны ориентироваться на интересы людей. При этом мы не можем допустить, чтобы от реформы пострадали 2 и 3 уровни медицины", — подчеркнул Емец.

Как сообщал Укринформ, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, Верховная Рада отправила в отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

Парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства. Илья Емец был назначен министром здравоохранения.

По материалам: ukrinform.ru