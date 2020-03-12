ФСБ пыталась завербовать еще одного украинского заробитчанина

Спецслужбы РФ продолжают попытки вербовки трудовых мигрантов из Украины и осуществляют незаконные задержания украинцев.

Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Спецслужбы РФ продолжают попытки вербовки трудовых мигрантов из Украины… Продолжают осуществлять незаконные задержания украинцев во время пребывания на заработках или при пересечении российско-украинской границы. Угрозами и шантажом они пытаются привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству, вынуждают граждан Украины выполнять разведывательные задания, склоняют к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что житель Славянска в течение двух лет выезжал на заработки в Россию и занимался ремонтом квартир. Во время очередного пересечения российско-украинской границы он попал в поле зрения сотрудников ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пригласили украинца в отдельное помещение, где подробно расспрашивали о знакомствах с военными Вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Затем заставили его подписать соглашение о сотрудничестве в интересах страны-агрессора и отработали ему канал связи через мобильный телефон.

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По возвращении в Украину мужчина дал украинским спецслужбам показания относительно форм и методов работы ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины в очередной раз напомнила, что, в соответствии с ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые, получив преступное задание иностранного государства, иностранной организации или их представителей, не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними.

По материалам: ukrinform.ru