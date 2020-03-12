Нацкорпус обвинил Сивохо в госизмене и подал заявление в СБУ

Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.

Об этом информирует прессслужба Нацкорпусу.

"Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохой, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства". Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия — "взаимопонимание с другой стороной гражданского конфликта на Донбассе", — говорится в сообщении.

В Нацкорпусе считают, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной.

Национальный корпус, руководствуясь ст.ст. 214, 215 УПК Украины, просит СБУ зарегистрировать поданное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

В организации напоминают, что согласно закону, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

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В связи с этим, отмечает Нацкорпус в своем заявлении, любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины.

"Считаем, что в действиях гр. Сивохи С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеется состав преступления, предусмотренный вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", — говорится в документе.

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В частности, отмечается, что "усилиями гр. Сивохи С.А. и других лиц в Украине, Российской Федерации и на международном уровне может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России является на самом деле "внутренним гражданским конфликтом".

"Проведение "платформ примирения" в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно — способствует противоправным действиям Российской Федерации", — отмечает Национальный корпус в обращении.

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Как сообщал Укринформ, столичная полиция открыла производство после событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства, в отделение доставили 15 человек.

Во время презентации представители организации "Национальный корпус" начали спор с Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, Сивохо упал на пол.

По материалам: ukrinform.ru