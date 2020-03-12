Специалисты ВОЗ будут встречаться раз в неделю с представителями СНБО

Представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Всемирной организации здравоохранения еженедельно будут встречаться для обмена оперативной информацией по противодействию распространению коронавируса.

Об этом договорились во время встречи в СНБО, сообщает пресс-служба ведомства.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабиктом … Стороны договорились раз в неделю проводить рабочие встречи специалистов ВОЗ и Аппарата СНБО Украины для обмена оперативной информацией по противодействию распространению вируса Украины", — говорится в сообщении.

В СНБО также отметили, что стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса в мире, а также активизацию сотрудничества между ВОЗ и Украиной относительно ответа на Covid-19.

Секретарь СНБО Украины отметил актуальность сотрудничества с ВОЗ в проведении консультаций по эффективным диагностическим процедурам, вопросам защиты медицинских работников и обмену информацией по прогнозам распространения пандемии.

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Как сообщал Укринформ, в Украине введен карантин в учебных заведениях с 12 марта на три недели и ограничительные меры из-за коронавируса.

Сейчас в стране только один лаборатороно подтвержденный случай заболевания коронавируса.

Фото: Facebook СНБО

По материалам: ukrinform.ru