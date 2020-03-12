В Кабмине подтвердили, что ни одного пункта пропуска на границе пока не закрыли

Ни один пункт пропуска на украинской границе пока не закрыли, они работают в штатном режиме. Однако в ближайшее время Кабмин ограничит число работающих пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"По состоянию на сегодняшнее время не закрыт ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса. Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабмин ограничит количество действующих пунктов пропуска.

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Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

По материалам: ukrinform.ru