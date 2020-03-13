Коронавирус в Горловку занесла женщина, которая вернулась из Китая через Москву — Данилов

Коронавирус в оккупированную Горловку Донецкой области привезла женщина, которая возвращалась туда из Китая через Москву.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, вернулась через Москву из Китая. Ехала микроавтобусом из Москвы, и именно таким образом это все там происходило (занесение туда коронавируса — ред.)", — сказал Данилов.

Отдельно он добавил, что сейчас "для нас на сегодня наиболее сложная страна — это Италия, и есть желание, чтобы такой страной не стала Польша, где есть много наших граждан".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

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Как сообщал Укринформ, по последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 137 066 человек, умерло 5069, выздоровели 69 643 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской. Один из них завершился летальным исходом: 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

По материалам: ukrinform.ru