В Украине блокировали масштабную схему легализации россиян в ЕС

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла функционирование масштабной схемы по противоправной легализации граждан РФ на территории Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"По версии следствия, механизм незаконной натурализации организовал гражданин Украины. Сделка проходила в два этапа и происходила с участием должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов. Сначала украинец подыскивал клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков фальсифицированные документы, дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре", — сказано в сообщении.

Отмечается, что потом через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства организатор сделки обеспечивал положительное рассмотрение заявок, сдачу экзаменов на знание языка, принятие присяги и других предусмотренных процедур. По предварительной информации, таким образом легализовывали более 100 россиян ежемесячно.

Во время следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и стран СНГ.

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Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие лица, причастные к сделке, в том числе и иностранцы.

По материалам: ukrinform.ru