Минздрав: на коронавирус проверили 18 образцов, ни одно подозрение не подтвердилось

Центр общественного здоровья Минздрава Украины обработал в настоящее время 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус. Никакого положительного результата не выявлено.

Об этом сообщил и.о. председателя ЦОС Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые также сообщаются в наш центр. На сегодняшний день обработаны 18 образцов, ни одного положительного результата пока не было обнаружено", — сказал Кузин.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

По материалам: ukrinform.ru