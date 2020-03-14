Минздрав: на коронавирус проверили 18 образцов, ни одно подозрение не подтвердилось

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Минздрав: на коронавирус проверили 18 образцов, ни одно подозрение не подтвердилось

Центр общественного здоровья Минздрава Украины обработал в настоящее время 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус. Никакого положительного результата не выявлено.

Об этом сообщил и.о. председателя ЦОС Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

Минздрав: на коронавирус проверили 18 образцов, ни одно подозрение не подтвердилось

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые также сообщаются в наш центр. На сегодняшний день обработаны 18 образцов, ни одного положительного результата пока не было обнаружено", — сказал Кузин.

Читайте также:  Патриарх Филарет: Томос будет, процесс уже пошел

Читайте также: Украинский дипломат за границей заболел коронавирусом — Кулеба

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Оформление наследства и дарения с 1 ноября не изменится — Минюст

Таисия Слепцова

Аттестация в ГПУ уже “отсеяла” более 300 прокуроров

Таисия Слепцова

В июне на водоемах Украины погибли более 300 человек, из них 42 — дети

Таисия Слепцова

Добавить комментарий