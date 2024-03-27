Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что войска Российской Федерации нанесли два удара по Шевченковскому району города, информирует «НБН».

По словам чиновника, по предварительным данным, сегодня путинские оккупационные силы впервые атаковали областной центр управляемым боеприпасом большого калибра. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, н данный момент известно о 16 пострадавших.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что известно об одном погибшем. Помимо разрушений пятиэтажных жилых домов, также от удара пострадало здание института неотложной хирургии.

Отметим, что сегодня ВС РФ также атаковали Николаев. Начальник областной военной администрации Виталий Ким сообщил о последствиях удара баллистической ракетой по городу.