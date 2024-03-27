В эфире «Эспрессо» военнослужащий заявил, что ВС РФ в этом году могут накопить достаточно живой силы и техники, чтобы попытаться открыть минимум одно новое направление для активного наступления, информирует «НБН».

По словам Жорина, можно догадаться, где армия Путина начнет наступать, принимая к сведению те направления, которые важны для врага и где есть места, которые он мог бы попытаться давить.

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что одним из направлений для начала наступательной операции захватчики рассматривают границу со страной-агрессором.

Майор добавил, что на сегодня основные усилия ВС РФ сконцентрировали в районе Авдеевки. В эту зону фронта «освободители» будут перебрасывать резервы до тех пор, пока они не решат, что добились поставленных целей.

Напомним, что в ISW подтвердили, что войска РФ накапливают резервы. Аналитики оценили возможность широкомасштабного наступления «второй армии мира» в этом году.