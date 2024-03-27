О том, что удар по Николаеву, судя по всему, был нанесен баллистическим «Искандером-М», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сил обороны Юга и пояснение главы местной городской военной администрации Александра Сенкевича, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, оккупанты вновь ударили по промышленным объектам города — ранены сотрудники местного предприятия, но полный объем информации пока уточняется.

По словам главы Николаевской ГВА, количество раненых граждан возросло до 8 человек. Помимо предприятия, фиксируются несущественные повреждения у четырех жилых домов — в основном выбиты оконные проемы в квартирах.

Мэр Сенкевич подчеркнул — соответствующими коммунальными службами сейчас проводится объезд территории и документируются масштабы повреждений.

Ранее мы писали о том, что Виталий Ким сообщал о предварительном количестве жертв удара РФ по Николаеву.