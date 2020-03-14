В Центре общественного здоровья Украины заработал оперативный штаб

В Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ) начинает работу внутренний оперативный штаб для координации действий по противодействию распространению COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОС.

"Сегодня, с целью координации действий в период сложной эпидемиологической ситуации, в Центре общественного здоровья Украины начинает работу внутренний оперативный штаб", — говорится в сообщении.

Штаб будет заниматься исключительно вопросами Covid-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических заключений, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

В состав оперативного штаба вошли представители Центра, международных и других организаций, которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня.

С начала года по состоянию на 14:00 14 марта Центром получено 67 подозрений о Covid-19. Сейчас все образцы исследованы: 3 подтверждены, 3 исследуются и 61 отрицательный.

В общей сложности вирусологическая референс-лаборатория Центра протестовала около 500 образцов на наличие возбудителя новой коронавирусной болезни.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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Совет национальной безопасности и обороны обратился к гражданам Украины, которые находятся за пределами страны, с просьбой вернуться до 17 марта этого года.

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Для украинцев, которые сейчас за границей, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация — на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni- ustanovi / inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru