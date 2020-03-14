В Украине временно закроют 107 пунктов пропуска — ГПСУ

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В Украине с 16 марта по 3 апреля в рамках мер противодействия распространения коронавируса приостановят работу 107 пунктов пропуска.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время брифинга по итогам заседания правительства 14 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хотел бы детализировать те положения в распоряжении Кабмина. Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу", — сказал Дейнеко.

Он добавил, что закроют именно те пункты пропуска, где есть небольшое движение пассажиров.

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"Мы оставили на границе с каждой смежной страной необходимое количество пунктов пропуска и могу вас заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы", — отметил Дейнеко.

Как сообщалось, 14 марта во исполнение решений СНБОУ по противодействию распространению коронавируса в Украине Кабинет министров на внеочередном заседании принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины Covid-19.

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Документом предусмотрено временно, с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля, закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

Также введен временный запрет, с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля, пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждено 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 147 838 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71718 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

По материалам: ukrinform.ru