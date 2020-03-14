У МИД есть фонд помощи украинцам, но его ресурсы ограничены — Кулеба

У МИД есть фонд финансовой помощи украинцам за рубежом, но его ресурсы ограничены и могут использоваться только в очень сложных случаях.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"У Министерства иностранных дел есть небольшой фонд для помощи украинцам за рубежом, которые попали в беду. Сейчас мы его используем, например, для граждан, которым надо продержаться до завтра, до эвакуации (из Италии в Украину — ред). Этот фонд очень ограничен. Я понимаю, что возникнет большой соблазн свои финансовые проблемы у граждан перекладывать на государство: "помогайте, спасайте". Поэтому я искренне прошу не злоупотреблять этим правом", — сказал Кулеба.

Он добавил, что средства фонда могут использоваться только в "суперсложных случаях", когда нет альтернативы.

"Мы будем отсекать попытки решать свои финансовые проблемы за счет государства".

Глава МИД подчеркнул, что надеется на понимание наших граждан и правительство сделает все, чтобы помочь каждому "добропорядочному гражданину Украины".

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил, что граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, вернут на родину спецрейсом.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на 15 марта запланирован специальный рейс для вывоза украинцев: "город Тревизо, Италия. Граждане, оказавшиеся в изолированном положении, поскольку находятся неподалеку от Словении, не имеют возможности уехать, так как фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс, такое решение было принято на заседании правительства".

По материалам: ukrinform.ru