Украинский дипломат за границей заболел на коронавирус — Кулеба

Украинский дипломат заболел коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", — сказал Кулеба.

Он заметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действующую сеть помощи украинцам по всему миру.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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На данный момент в Украине подтверждены три случая коронавируса. Среди них один летальный.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 145 374 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных – в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Кореи (8 086), Испании (5 232). Зафиксировано 5 429 смертей от коронавірусної болезни. Выздоровели 71 694 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru